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Musique

L'Ensemble d'En direct de l'univers lance une première chanson originale

Une chanson légère qui fait du bien au coeur en pleine canicule.

Les Koristes
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Les choristes d'En direct de l'univers - Jason McNally, Émilie Janvier, Roxane Filion, Elsa Leblanc, Virginie Cummins et Valérie Boulianne - chantent ensemble depuis des années au service des plus grandes voix de la scène québécoise. Voilà que, aujourd'hui, la formation Les Koristes lance une première chanson originale, « Comme un jeu ».

Signée par deux géants de la chanson, Richard Séguin à la composition et David Goudreault aux paroles, la pièce a la légèreté d'un départ improvisé et la chaleur des routes parcourues entre amis.

La réalisation est signée Jean-Benoît Lasanté, et les arrangements sont l'oeuvre de Jason McNally

« On va vivre vieux

Mais vivre allumé

Avec le souffle coupé

Tu sais on respire mieux »

Il s'agit d'un premier extrait d'un album à venir. 

Vous pouvez écouter la pièce pop folk lumineuse et enveloppante dans la publication ci-dessous.

À noter que Les Koristes présenteront leur spectacle Harmonies d’un soir le 23 août prochain au Théâtre St-Denis. Une véritable fête estivale attend le public : medleys et chansons coups de cœur de l'émission, il y en aura pour tous les goûts! Vous pouvez vous procurer des billets ici.

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