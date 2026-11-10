Le gérant d'Angine de Poitrine aborde l'engouement planétaire pour le groupe

N'en déplaise aux détracteurs, Angine de Poitrine a filé, dans la dernière année, de succès en succès, créant au passage en engouement qui est rapidement devenu planétaire.

Dimanche, Khn et Klek nous faisaient l'honneur de leur présence à l'ADISQ, où ils ont raflé de nombreux prix, dans les catégories les plus prestigieuses. Voyez la vidéo de leur arrivée inusitée plus bas. Ils sont ensuite passés du côté de la salle de presse, où tous les médias présents voulaient croquer leur portrait.

Dans ce contexte, Showbizz.net s'est entretenu avec Sébastien Collin, le gérant de la formation rock, qui a abordé l'engouement à l'international pour le groupe et les projets pour 2027.

Voyez notre entrevue vidéo dans l'entête ci-dessus.

« Il y a quelque chose de tellement beau sur le fait que l'art sans compromis puisse prendre toute cette attention-là, et aller chercher autant de fans, c'est magnifique », se réjouissait Sébastien Collin, après que le groupe ait été cueillir 9 trophées répartis sur deux galas.

Il abordait d'ailleurs les mises en scène que vous avez vues chaque fois que le duo est allé récolter un prix : « Ça fait un bout qu'on travaille avec l'équipe de l'ADISQ pour faire quelque chose d'original. Je suis super content qu'on ait pu faire ça à la maison, parce que des galas, il va y en avoir d'autres dans le futur, à l'international. Mais là, on a nos couleurs qu'on a dévoilées pour l'ADISQ, pour ici. On est bien contents! »

Revenant sur la frénésie qui entoure le groupe depuis un an, le gérant nous dévoile les moments qu'il a préférés : « Le jour où Google a fait des petits pois quand on tapait Angine de Poitrine, c'était quand même impressionnant parce que là, on sortait du secteur de la musique. On allait juste dans l'Internet. C'était quand même impressionnant! Sinon, la tonne d'enfants qui demandaient des signatures au tapis rouge tantôt, c'était très mignon. »

2027 va être remplie de belles et très grosses surprises! C'est une lancée qui n'est pas prête de s'arrêter.

Qu'est-ce qui attend Angine de Poitrine pour la suite? « Là, ils ont une semaine à la maison de repos bien mérité, après il y a trois semaines de tournée aux États-Unis. Après, ils se reposent pour quelques mois avant de repartir pour l'hémisphère sud en mars. »

Pour ceux et celles qui auraient manqué cet événement musical incontournable, le Gala de l'ADISQ est offert en rattrapage sur ICI Tou.tv. Trouvez ici notre compte rendu du gala et la liste des gagnants.