Le festival Metro Metro annule son édition 2024

Le festival montréalais Metro Metro, qui rassemble de grands noms de la musique urbaine (Drake, Kid Laroi, Jack Harlow...) à l'aube de l'été, confirme qu'il ne tiendra pas son événement en 2024. Ce sont des enjeux de sécurités qui les poussent à repenser le festival. Un mal nécessaire, à en croire des vidéos virales publiées par des festivaliers mécontents ces dernières années. Parmi les images qui ont fait le tour du web : des agents de sécurité qui se font pousser, des clôtures abattues et de la violence entre des festivaliers. Après la première édition en 2019, un recours collectif avait même été déposé contre le festival, demandant un remboursement des billets. Bref, le festival avait fait beaucoup de remous et son organisation semble plutôt chaotique.

Les adeptes de hip-hop et de rap qui trouvaient leur compte en ce rendez-vous musical printanier seront rassurés d'apprendre qu'il ne s'agit que d'une pause, selon ses dires. Enfin, Metro Metro présentera des artistes à travers une foulée de spectacles organisés dans des salles de spectacles et amphithéâtres, tout au long de l'année. Un premier artiste était annoncé ce lundi (et sera présenté au Centre Bell, rien de moins), A Boogie Wit Da Hoodie avec sa tournée Better Off Alone, le 12 septembre prochain. « L'énergie que vous partagez et la musique que vous aimez sont au cœur de l'esprit de « Metro Metro » et cet esprit demeurera bien vivant », disait le communiqué du festival à ce propos.

Est-ce une façon discrète de changer sa mission de festival à événement ponctuel? Selon une publication aperçue sur les médias sociaux de son fondateur, Olivier Primeau, aussi le propriétaire du Beachclub et d'Escapade, le festival Metro Metro et le festival de musique latine Fuego Fuego, ont été rachetés par Evenko et le Groupe CH. Comme ils n'ont pas de festivals dans ce registre dans leur portfolio, tout porte donc à croire qu'une fois amélioré, l'événement devrait reprendre vie dans l'espace du stade olympique, il suffira d'un peu de patience de la part des spectateurs.

L'entrepreneur dit ceci :

« Dans le monde de l’entrepreneuriat il y a de beaux moments et d’autres, plus difficiles, aujourd’hui fait partie des beaux moments 🙌

Quand j’étais tout petit, je rêvais déjà d’organiser de grands événements… Metro Metro et Fuego Fuego m’ont permis de réaliser en partie ce rêve ( il nous reste quand même le Beachclub et Escapade dans notre branche événementielle… je ne peux pas encore me reposer totalement 😅) Croyez en vos rêves et surtout ne pensez pas que le succès est destiné seulement aux autres. Un énorme merci à Evenko d’avoir vu le potentiel de nos événements.

Lorsque j'ai acquis le Beachclub en 2015, mon rêve était d'organiser de grands festivals de musique. L'achat du Beachclub s'est révélé être une décision clé pour moi et mon équipe, puisqu'il nous a offert la visibilité et la reconnaissance nécessaires pour lancer des festivals à l'échelle que j'avais toujours imaginée. C'est dans cet élan que, avec mes partenaires, nous avons inauguré le Festival Metro Metro en 2019, suivi du Festival Fuego Fuego en 2022.

Nous avons mis cœur et âme dans ces festivals pour en faire ce qu'ils sont aujourd'hui: des événements incontournables et très attendus chaque année à Montréal.

C’est donc avec émotion et une immense fierté que je vous annonce aujourd'hui un nouveau chapitre : la passation des rênes de ces festivals à Evenko, le leader de l'événementiel québécois. Cette transition représente une étape importante pour nous, marquant la réussite de nos efforts et notre désir de voir ces festivals se développer encore plus avec une équipe expérimentée et déjà très bien établie.

Je tiens à remercier sincèrement chaque personne qui a contribué au succès de ces festivals que je continuerai à soutenir. Je suis confiant que leurs équipes sauront les emmener vers de nouveaux sommets !

Bien hâte de vous croiser dans un de leurs festivals cet été.

-Oli »