Voici les meilleurs festivals d'hiver à visiter au Québec en 2024

Parce qu'il n'y a rien comme d'aller jouer dehors en famille ou entre amis pour se réchauffer le coeur par temps froid, on sort les salopettes et les mitaines et on part à la conquête de ces événements culturels ou familiaux conçus pour s'amuser (et boire du bon chocolat chaud, ou quelques shooters, c'est selon).Voici la liste des rendez-vous extérieurs sur notre radar cet hiver.

Carnaval de Québec, du 25 janvier au 11 février 2024 (ville de Québec) Le Bonhomme Carnaval et sa ceinture fléchée sont de retour cette année dans ce festival réputé qui honore la tradition québécoise et attire les touristes de l'international depuis 1955. La fêtes des neiges, avec une programmation étalée sur dix jours, transforme la ville en entier et la plonge dans une ambiance aussi excitante pour les petits que les grands. Au programme : Cité de glisse, sculptures de glaces et lumières, plusieurs sites d’activités pour les petits et grands, animations, défilé de mode nocturne, défilé de chars allégoriques et spectacles divers. En musique : soirée pop avec Miro, Claudia Bouvette, soirée hip-hop avec Mindflip et Loud, soirée franco avec Marilyne Léonard et Bleu jeans bleu, disco "silencieuse" (ou le DJ contrôle vos écouteurs), soirée électro. Pour les plus aventuriers : Le palais de glace, la course en canot sur glace, escalade de glace, tyrolienne, laser game, et plus. Entrée : Certaines activités sont gratuites. Des laissez-passer sont en vente ici.

Igloofest, du 18 janvier au 10 février 2024 (ville de Montréal) Occasion de prédilection pour enfiler un habit de neige vintage, une tuque aux couleurs rétros et faire aller ses mains en l'air au rythme de mix de DJ locaux et internationaux, Igloofest, c'est l'immanquable de la musique dance en hiver. Réelle festivité étendue sur douze soirées, les deux scènes du festival en offrent pour tous les goûts en matière de sous-genre électronique. Au programme : Quatre après-midi familiaux les samedis au Quai Jacques Cartier avec DJ, performances visuelles VJs, jeux et activités, un igloogym, une glissade, camions de rue, bouffe et chocolats chauds , douze soirées musicales, douze « après-ski », pour continuer de danser dans des bars un peu partout dans la ville. En musique : Diplo, Lane 8, Miss Monique, Rezz, The Blaze, Embrz, Armin van Bueren, Dave Summer et plus Tarif : Les activités familiales du samedi sont gratuites. Des laissez-passer sont en vente ici pour les soirées.

Igloofest, du 7 au 9 mars 2024 (Ville de Québec) La liste d'artistes de l'édition de la capitale nationale n'a rien à envier à celle de Montréal! En effet, un week-end seulement, la fête se poursuit, plus tard dans la saison cette fois. En musique : Above&Beyond, CRi, Kaytranada, Lost Frequencies, Laure et plus. Entrée : Des laissez-passer sont en vente ici pour les soirées.

L'ArtikFest, du 15 au 17 février 2024 (Ville de Trois-Rivières) L’ArtikFest, une production du Festivoix a été conçue dans l’objectif de favoriser l’émergence de projets artistiques et culturels innovants à Trois-Rivières. Portant la culture électronique et l'innovation au coeur de sa mission, les trois jours de programme pluridisciplinaire au parc portuaire s'annoncent festifs! Programmation : Concerts d'artistes locaux et internationaux, ateliers, rencontres et conférences avec des artistes et afters-artik dans les bars du centre-ville de Trois-Rivières. En musique : DVBBS, Snails, whipped cream, Tizi, Sam Lamar et plus. Entrée : Des laissez-passer sont en vente ici.

Montréal en Lumière, du 29 février au 10 mars 2024 (ville de Montréal) Le festival unique au monde qui unit la gastronomie, les arts et les joies de l'hiver célèbre cette année son 25e anniversaire. La programmation qui célèbre notre nordicité anime tout le quartier des spectacles, avec une programmation extérieure gratuite et des événements uniques dans les restaurants et salles de spectacles. Programmation : Patinoire à l'esplanade tranquille, oeuvres lumineuses, DJ, chefs étoiles invités, menus spéciaux, conférences et spectacles. La programmation de la nuit blanche et du site extérieur n'a pas encore été annoncée, mais devrait suivre sous peu. Programmation (salles et théâtres) : David Goudreault, Half Moon Run, Lisa Leblanc, Sara Dufour, Bruno Pelletier, Lady Blackbird, Miro, Shay Lia et plusieurs autres. Entrée : Certaines activités sont gratuites. Des laissez-passer et forfaits sont disponibles pour certaines activités.

Le Domaine des Flocons, du 2 au 9 février 2024 (ville de Gatineau) Le Domaine des flocons du Bal de Neige est l'une des destinations du Bal de Neige, un grand festival hivernal à Ottawa, qui offre de nombreuses activités culturelles. À Gatineau, le site est une grande fête familiale, le parfait terrain de jeu pour bouger et se divertir dans le décor enchanteur mis en place au parc Jacques Cartier. Programmation : Glissades sur tube, sculptures illuminées en soirée, parcours dans une grotte de neige, fouille de glace, zone tout-petits et plusieurs jeux et activités de libre accès. Côté culture, il y a une heure de conte avec une drag queen, une zone acoustique avec artistes-interprètes et un musée extérieur. Entrée : Accès gratuit.

Festival Saint-Côme en Glace, du 3 au 18 février 2024 (Saint-Côme, Lanaudière) Tradition de talents et de passion de la sculpture de glace depuis 1967, le festival est créé autour des artistes qui transforment de simples blocs de glace en impressionnants chefs-d’œuvre. Chaque année, le public vient de partout pour admirer les magnifiques sculptures qui se dressent tout au long de la rue Principale pendant les week-ends du festival, un décor unique à la municipalité de Saint-Côme. Programmation : Ateliers de sculpture de glace, concerts, spectacles de cirque, feux d'artifice, DJ, disco, fatbike, musique traditionnelle et plus. En musique : Sara Dufour, Galant, tu perds ton temps, Something New et d'autres. Entrée : Accès gratuit.

Festiglace de Joliette, du 10 au 18 février 2024 (Ville de Joliette) Depuis des années, le Festiglace s'établit sur la Rivière L'Assomption avec une longue patinoire sillonnant les villes de Saint-Charles Borromée, de Joliette et de Notre-Dame des Prairies. Cette année, avec les changements climatiques, le Festi-Glace créera son village nordique sur les berges de la rivière, pour pouvoir honorer le festival beau temps, mauvais temps. Programmation : Feux d'artifice, activités familiales, concerts et +. La programmation détaillée n'a pas encore été annoncée, mais elle devrait suivre sous peu. Entrée : Accès gratuit.

Festival Feu et Glace, du 3 au 11 février 2024 (Ville de Repentigny) Le plus grand rassemblement hivernal de Lanaudière revient cette année avec un décor féerique et une rafale d’activités familiales. Programmation : 83 spectacles gratuits (la programmation détaillée n'a pas encore été dévoilée), activités gratuites : espace ludique, trottinette sur neige, glissades, labyrinthe de neige, fatbike, sculptures de glace et de neige, glissade, patin libre, spectacles, feux d’artifice, grande roue, tyrolienne, tubes de glisse, escalade, snowboard mécanique, tour d’hélicoptère et encore plus. Entrée : Certaines activités sont gratuites. Des laissez-passer sont en vente pour un accès complet.