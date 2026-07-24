L'adorable Carmen Sylvestre apparaît dans le nouveau vidéoclip de Matt Lang

Ce vendredi, Matt Lang a dévoilé le quatrième extrait du très attendu album concept Ain't That Bad, « Stoned on You ».

Inspiré par le film The Hangover, l'album entier raconte une seule et même nuit chaotique où chaque chanson représente un moment précis de cette soirée débridée.

Dans « Stoned on You », Matt et son complice Étienne Joly font une escale dans un restaurant. Leur attention se porte rapidement sur une magnifique serveuse, mais les illusions se révèlent trompeuses : la femme qu'ils croient voir, incarnée par Géraldine Lamarche, est en réalité Carmen Sylvestre.

Christian Marc Gendron et Emmanuel Auger apparaissent aussi dans le vidéoclip, que vous pouvez voir au bas de l'article.

Après le succès de All Night Longer, Matt Lang amorce une nouvelle ère avec Ain't That Bad, son projet le plus ambitieux à ce jour. Le lancement de l'album est prévu le 23 octobre prochain au MTELUS et le spectacle affiche déjà complet.

Rappelons que Matt Lang a fait parler de lui cette semaine alors qu'il a lancé un appel à tous pour retrouver une jeune fille de 9 ans qui dansait en ligne sur une de ses chansons. Ses recherches ont finalement porté fruit, en plus de faire grand bruit : les détails ici.