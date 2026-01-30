Accueil
La chanson entendue à L'amour est dans le pré est disponible sur toutes les plateformes

« On va flyer sur le bord du Saint-Laurent »

L'amour est dans le pré
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Cette semaine, à L'amour est dans le pré, Jake, le prétendant de Nathan, a sorti sa guitare sur le bord du fleuve pour interpréter une chanson de son cru.

Comment ne pas tomber sous le charme de ce jeune homme talentueux de 21 ans?! Nous avons eu ce refrain dans la tête jusqu'à nous endormir jeudi soir.

Heureusement, la pièce « C’est là mon monde » est disponible sur toutes les plateformes. On pourra donc l'écouter en boucle et s'imaginer, nous aussi, sur le bord de l'eau, l'été, au coucher du soleil.

« On va flyer sur le bord du Saint-Laurent

Jouer au beach volley toute l'été sans s'arrêter

On va se trouver des raisons à r'commencer à boire

Même si on s'était promis de pas l'refaire »

Écoutez l'extrait de l'émission ci-dessous.

L'amour est dans le pré est diffusé les jeudis soirs à 20 h sur les ondes de Noovo.

Rappelons qu'un revirement de taille, qui risque de faire beaucoup jaser, attend les téléspectateurs d'ici la fin de la saison. Plus de détails ici.

