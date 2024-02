Heureuse nouvelle pour Richard Desjardins

C'est peut-être la tendance au rétro, ou simplement sa qualité sonore perçue comme supérieure, qui explique le retour en force des vinyles. Bien que les formats numériques dominent toujours l'industrie, les 33 tours continuent de prendre du terrain en tant qu'objet culturel et artistique apprécié par les passionnés de musique et les collectionneurs.

Pour de nombreux nostalgiques, le tourne-disque est aussi d'une authenticité inégalable et est associé à une importante valeur sentimentale. Les audiophiles francophones, et même les plus jeunes générations qui découvrent la richesse de cette expérience audio, seront donc heureux d'apprendre que le célèbre Richard Desjardins nous offre une nouvelle édition vinyle remastérisée de son mythique album Tu m’aimes-tu.

C'est ce vendredi 2 février que débute la prévente de ce classique réinventé, sur la boutique en ligne du disquaire, ici.

Récompensée de plusieurs Félix, cette œuvre de Richard Desjardins était son second disque solo et c'est aussi le volume qui a permis au grand public de connaître l'auteur-compositeur-interprète. Les Québécois ont tous, à un moment ou à un autre, entendu l'un des hymnes de ce disque : « Tu m'aimes-tu », « Le Bon Gars », « L'Homme-canon », « Va-t'en pas », « Quand j'aime une fois j'aime pour toujours », etc.

Le talentueux pianiste, figure emblématique de la chanson francophone, continue de toucher le cœur des gens et si ce nouveau vinyle contribue à faire prospérer son legs, nous sommes d'avis qu'il s'agit là d'une très belle nouvelle pour la culture musicale québécoise.

Rappelons que Richard Desjardins sera bientôt l'invitée de France Beaudoin à En direct de l'univers, une rare sortie publique pour l'artiste,