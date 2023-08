Découvrez cette nouvelle chanson de Charlotte Cardin dévoilée en primeur à Osheaga

Il est fort à parier que cette nouveauté de la somptueuse Charlotte Cardin vibrera dans les palmarès et dans le coeur des mélomanes.

Celle-ci lance en effet aujourd'hui la chanson « Next to You », une ballade émotive créée pour la plateforme Colors, en collaboration avec l'auteur-compositeur-interprète montréalais Patrick Watson.

La chanson a été présentée en primeur sur la scène d'Osheaga ce week-end, récoltant d'emblée l'approbation de la foule.

Il faut dire que la voix de Charlotte Cardin y est absolument hypnotisante.

Découvrez le résultat dans la vidéo ci-dessous.

