Jim Carrey a appelé Charlotte Cardin après le dévoilement de sa chanson sur lui

Vendredi, Charlotte Cardin a dévoilé une nouvelle chanson intitulée « Jim Carrey ».

Dans celle-ci, elle rend hommage à l'acteur et humoriste dont les discours inspirants l'ont aidée dans une période difficile de sa vie.

Avec son ami Jason Brando, elle a eu l'idée d'écrire une chanson : « sur le fait que je devais épouser Jim, mon gourou de la vie, afin de me libérer des griffes de mon ego diabolique ».

La chanson est excellente, vous pouvez découvrir les paroles du refrain et l'entendre dans la vidéo au bas de l'article.

Ce qui est d'autant plus génial, c'est que Jim Carrey lui-même a appelé Charlotte Cardin pour la féliciter pour la pièce.

« Morte de rire. Cette photo a été prise 1 seconde après le meilleur appel de ma vie.

Jim Carrey m'a appelée ce matin me disant qu'il aime ma chanson et son message. J'essaie de me contenir depuis.

Mon héros s'avère plus élégant et incroyable que je pensais qu'il était », écrit-elle en story sur Instagram.

Voici le refrain de la chanson « Jim Carrey » :

« It's like my dreams are turning on me

I'm my worst enemy

This may be the end of me

I got so many personalities

Jim Carrey, will you marry me?

Jim Carrey, will you marry me?

Marry me, yeah-eah





Goodbye my worthless ego

Without you I'm finally free, oh

Goodbye my worthless ego

Without you I'm finally free, oh »

