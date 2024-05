Décès de la chanteuse Mélanie Renaud à l'âge de 42 ans

La chanteuse Mélanie Renaud est décédée ce mardi 14 mai à 5h18 Centre d’hébergements en soins palliatifs de La Prairie. Elle a été emportée par le cancer.

Sur la page Facebook de l'artiste, on peut lire ceci : « Elle laisse derrière elle, sa mère Nicole, sa sœur Lucie, ses frères Daniel et Michel ainsi que de nombreux amis, collègues et admirateurs.

Haïtienne d’origine, elle a séduit le Québec tout entier avec sa voix unique. Son début de carrière fut marqué par le succès de la chanson « Mon ange », interprétée en duo avec Éric Lapointe. Elle présente en 2000, son premier album Ma Liberté, dont elle signe la plupart des textes. Sa chanson J’m’en veux fera le sommet des palmarès.

Elle recevra en 2002 le prix francophone aux Canadian Independent Music Awards et plus tard dans l'année, le prix Félix de la révélation de l’année au Gala de l’ADISQ. De nombreux projets, cinq albums et de nombreuses collaborations plus tard, elle participera également en chanson aux productions musicales les Dix commandements et Notre-Dame de Paris.

Amoureuse de la musique et de la chanson, sa mémoire restera éternelle et sa voix a maintenant rejoint celle des anges. »

On se rappellera que, lors de son passage à Tout le monde en parle en 2017, la jeune femme affirmait être en rémission d'un cancer des ovaires. Elle abordait également sa descente aux enfers. Lisez le tout ici.