Cette vidéo des Soeurs Boulay fait le tour du web en ce moment et on comprend pourquoi!

Depuis quelques semaines, Les Soeurs Boulay reprennent des succès populaires après les avoir librement traduits.

Souvent, ça donne des résultats époustouflants!

C'est le cas de leur toute dernière reprise, celle de « What Was I Made For? » de Billie Eilish, tirée du film Barbie.

Leur version est complètement transcendante. Impossible d'y rester insensible.

En accompagnement de la vidéo, que vous pouvez voir au bas de l'article, les chanteuses écrivent ceci :

« Évidemment qu’on est embarquées nous aussi dans la Barbie mania. On aurait jamais pensé qu’une chanson qui parle du point de vue d’une poupée pourrait être aussi touchante, mais c’est parce que @billieeilish a eu l’intelligence (la même que Greta Gerwig) de la rendre humaine, et de lui injecter tout ce que pas mal de vraies femmes vivent, c’est-à-dire, de la pression, de la perte de soi, de la quête de soi, du doute et de la résilience. »

La vidéo est tellement poignante qu'elle circule abondamment sur le web en ce moment, ne recevant que des louanges.

