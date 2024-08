Pierre Hébert se fait ramasser par Christine Morency et ses amis à ComediHa!

Dire que nous avions hâte au Grand Bien-cuit ComediHa! de Pierre Hébert relève de l'euphémisme. Comme nous suivons quotidiennement Pierre Hébert et Christine Morency à la radio, c'est avec une impatience non dissimulée que nous attendions ce roast servi bien froid (ou chaud, c'est selon) par l'hôtesse de la soirée à son complice de toujours. Visiblement, nous n'étions pas les seuls, puisque les sièges pour assister au gala s'étaient vendus à la vitesse grand V, puis l'animatrice de la soirée a été accueillie comme une véritable rock star par une foule en délire. À ses côtés, plusieurs grands amis de Pierre Hébert, dont Philippe Laprise, Marie Soleil Dion, Guillaume Pineault et Martin Vachon, étaient venus entacher la réputation de leur compagnon, tandis que Mona de Grenoble, Silvi Tourigny et Billy Tellier s'en sont donné à coeur joie pour en rajouter une couche. Comme on pouvait se l'imaginer, les panélistes, en grande forme, ont rapidement attaqué le physique de Pierre Hébert, son coeur d'enfant, son amour pour Disney et le côté économe de celui qu'on a rebaptisé « le cheap de Candiac ». « Ce soir, tu n'auras pas besoin de te faire honte à toi-même, on s'en occupe », a lancé la maîtresse de cérémonie à un Pierre Hébert déjà hilare. « Donnez-moi un break », a crié Christine en parlant de son quotidien 5 jours sur 7 en compagnie de Pierre. Cette entrée en matière a donné lieu à un monologue enfiévré, dans laquelle l'humoriste décriait l'ambiance de CPE qui règne autour du fameux « Pipi ». C'était bien parti! Il faut remettre l'étoile du match à Billy Tellier, qui s'est assuré encore cette année d'avoir une nomination pour le meilleur numéro d'humour aux Olivier, alors qu'il tentait de « détruire » Pierre Hébert. Il s'est alors attaqué à l'animateur en s'interrogeant sur sa proximité inquiétante avec les enfants. On a connu des rois de la pop qui s'approchait moins que ça des enfants. Puis, il a aussi suggéré que Pierre pouvait être un trafiquant de drogue, suggérant qu'il se faisait ami des grosses personnes pour faire passer de la drogue aux frontières lors de ses nombreux voyages à Disney. Son derrière à lui est à l'image de son humour : beige et sans profondeur. Il a aussi décoché une formidable flèche à Marie Soleil Dion en disant : « Elle jouait une blonde conne dans VRAK la vie, rôle qu'elle a d'ailleurs repris à l'animation de L'amour est dans le pré. » À lui seul, ce monologue de Billy Tellier valait le détour. « C'est drôle, Billy a l'air meilleur pour faire des blagues sur les autres que sur lui-même », lui lançait plus tard Phil Laprise.

Guillaume Pineault a lancé son segment en s'attaquant à l'animatrice de la soirée, très élégante par ailleurs : « Mon frère sourd fait dire qu'il aime ta robe prêtée par le chapiteau Cavalia ». Puis, il a tiré sur Phil Laprise : « Phil Laprise avait perdu beaucoup de poids il y a quelques années. Cessez les recherches. Il l'a retrouvé. » Tous les coups étaient permis. L'humoriste a ensuite comparé Pierre Hébert à Éric Salvail : « Parce que, lui aussi, c'est un monsieur de 40 ans qui aime chatouiller ses amis. » Pendant tout son discours, Guillaume Pineault a su confirmer son immense talent de conteur. À son tour, Marie Soleil Dion est revenue pour notre plus grand bonheur sur les six années de VRAK la vie passées en compagnie de Pierre. Elle s'est questionnée sur les raisons qui avaient permis à Pierre de se faire embaucher à l'époque, malgré un talent discutable, un monologue corsé et efficace de la comédienne. Il a dû faire ce que Christine ne fait pas souvent : sucer quelqu'un. Ce gars-là dégage moins de testostérone que Billy Tellier. Au moins, Billy, tu le regardes et tu te dis qu'il ne peut pas faire mieux.

En tant que meilleur ami de l'invité, Martin Vachon a fait des merveilles en défendant l'invité, tout en partageant avec joie quelques-unes de ses faiblesses. Ça peut lui arriver de se crosser en regardant ses REER. Il n'a pas hésité à tomber dans les anecdotes plus personnelles, abordant notamment la double vasectomie de Pierre Hébert : Ils lui ont coupé le Canal Famille, puis VRAK. Mona de Grenoble, toujours aussi flamboyante, a abordé le « virus de la platitude » qu'est Pierre Hébert, s'estimant chanceuse de ne pas faire partie des amis de l'humoriste, « le club des gros déjeuners ». Formidable, la drag queen a utilisé toutes ses meilleures astuces pour faire plier la salle de rire, avec succès. « Shit, j'ai jamais vu une autruche fâchée de même », a lancé Christine à Mona après son monologue. Bien envoyé! Silvi Tourigny, elle aussi magnifique dans sa robe écarlate, a méticuleusement décortiqué les réseaux sociaux de Pierre Hébert, s'attaquant à ses photos mal cadrées et ses publications ennuyeuses sur la pluie et le beau temps. Ses longs plaidoyers pour le précieux travail des enseignantes et enseignants ont été au coeur du succès de ce numéro. Enfin, Philippe Laprise fermait le bal des rôtisseurs. Avant de se commettre, l'humoriste a d'abord distribué des réglisses à tous pour ensuite contempler avec délectation les visages de ceux et celles qui en avaient mangées, alors qu'il annonçait les avoir toutes préalablement léchées. Seul le dignitaire de la soirée ne s'était pas fait prendre, lui qui avait initié cette même blague auprès des techniciens de VRAK la vie plusieurs années auparavant. À l'aise comme un poisson dans l'eau, Phil Laprise a entrepris de s'attaquer à tous les membres du panel, gardant le meilleur pour son grand ami. C'est prouvé, quand Louis Morissette pète, Pierre Hébert pue de la yeule. On peut certainement parler d'une soirée sans faute, sans temps mort et sans égo. Sur scène, ces grands amis décomplexés nous ont offert un formidable moment, qui s'est clôturé par l'intervention de la victime de la soirée, un Pierre Hébert aussi amusé qu'ému, qui avait accepté l'invitation de ComediHa « quand il a su que c'était son bon chum de gars qui allait l'animer : Christine Morency ». Pierre a répliqué à chacun des panélistes, avec toute l'habileté qu'on lui connaît, offrant à cette soirée la conclusion en point d'orgue qu'elle méritait. On en aurait pris plus! Il y a un tas de poussière par terre. Christine, je crois que c'est tombé de ta noune. Les Grands Bien-Cuits ComediHa! seront présentés sur la plateforme VRAI en décembre.