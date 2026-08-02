Un Roast décapant où tous les coups sont permis pour Math Duff

Si nous pensions que Juste pour Rire avait été audacieux pour le Roast de Marie-Mai, c'est que nous n'avions pas encore vu celui de Mathieu Dufour. « J'angoisse! », comme le dirait si bien l'invité d'honneur. Aucun sujet n'a été tabou. Son récent renvoie de Rythme FM, sa collecte de fonds pour Leucan (qui n'en est qu'à la moitié de son objectif après un an et demi) ou son coming out, rien n'était trop délicat pour les langues de vipères des panélistes.

Tu étais dans le garde-robe, mais esti que la porte était vitrée! - Tommy Néron

En ce sens, le maître de cérémonie José Gaudet a lancé la soirée d'admirable façon, crachant son venin sans retenue, allant même jusqu'à comparer l'humoriste-influenceur à une version améliorée d'Éric Salvail. « Très très semblable avec l'ancien modèle, mais ils ont enlevé l'option "montre ta graine" ».

Ludovick Bourgeois a été le premier à prendre le micro. Se permettant de plus en plus d'irruptions dans le monde de l'humour, le chanteur démontre un timing comique épatant. Il a notamment comparé Roxane Bruneau à une version Tigre Géant du rappeur Souldia. Cathleen Rouleau, qui s'est souvent fait taquiner au cours de la soirée, en raison de sa relation amoureuse avec le patron de Juste pour Rire, s'est moquée des stories banales de Math Duff, dans lesquelles il documente son quotidien. Elle a notamment présenté un extrait où il explique ne pas être allé dans une boulangerie. « C'est pas qu'on n'aime pas ce que tu dis, c'est qu'on haït ça quand tu parles ».

La chanteuse Roxane Bruneau s'est ensuite installée derrière le lutrin pour s'amuser aux dépens de son grand ami. Après quelques blagues mordantes, elle a interprété une chanson dont les paroles avaient été écrites d'après des commentaires haineux sur Mathieu. Celle-ci a su prouver qu'elle pouvait créer des vers d'oreille à toutes les sauces puisque, plusieurs heures plus tard, nous avons encore son « Math Duff, Math Bof » dans la tête. Après que Roxane se soit rassise à sa place, Tommy Néron lui a lancé candidement : « C'était bon, tu devrais jamais écrire tes paroles! ».

Il faut dire qu'il régnait une ambiance polissonne sur la scène du Palais Montcalm, samedi soir. Les panélistes et l'invité principal étaient indisciplinés et se contre-attaquaient continuellement, pour notre plus grand bonheur. Certains des gags les plus acides de la soirée n'étaient même pas scriptés!

Lors de ses deux prises de parole, Mathieu Dufour se sera permis une riposte incisive envers ceux qui l'ont malmené. Pas de retenue de ce côté-ci non plus. On peut dire que les intimidateurs ont goûté à leur propre médecine!

Marie-Ève Janvier a relancé les hostilités lors de la seconde moitié du spectacle. Elle a mentionné d'emblée avoir travaillé quelques mois avec Math Duff avant de quitter, en burnout. D'ailleurs, l'animatrice a joué habilement la carte de l'autodérision, puis a souligné à plusieurs reprises être dans l'écoute, l'accueil et l'acceptation depuis son épuisement professionnel. Elle n'avait, certes, rien à envier aux humoristes présents. Sa répartie acérée était enviable.

La formidable Josiane Aubuchon a livré un texte absolument délicieux dans lequel elle a expliqué avoir été dans la même agence que Mathieu pendant cinq ans et que, au cours de cette période, elle n'a pas eu la chance d'avoir beaucoup d'attention de ses agents ou d'opportunités marketing parce que les patrons n'avaient d'yeux que pour le créateur de contenu aux idées folles.

En surprise, la Française Lola Dubini, que Math adore, mais qu'il n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer, est venue lui interpréter une chanson parodique sur l'air de « All by Myself ». Il était complètement estomaqué de la voir débarquer sur le plateau et son étonnement admiratif s'est avéré extrêmement touchant.

Ariane Brunet et Tommy Néron ont fermé la marche. Ce dernier a livré certaines des meilleures offensives dirigées aux panélistes. À Marie-Ève Janvier, en parlant de son burnout, il a lancé : « Si seulement quelqu'un nous avait averti que c'était rushant de travailler avec Maripier Morin », puis en rapport au choix de Ludovic Bourgeois de sélectionner Éric Lapointe comme coach à La voix, il a dit : « Fais-tu faire les impôts par Jean Leloup? ».

Le Roast de Mathieu Dufour est le plus épicé en 2026 jusqu'à présent, et probablement le plus drôle. Les amateurs d'humour caustique ne devront pas manquer ces deux émissions spéciales sur Crave à la fin de l'année.