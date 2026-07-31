Les looks, les chums et la musique de Marie-Mai passent dans le tordeur de Juste pour Rire

La chanteuse Marie-Mai était la première victime de l'édition 2026 des Roast Juste pour Rire. Celle-ci avait la parfaite attitude pour recevoir les attaques des humoristes. Elle riait de leurs blagues corrosives jusqu'à se retrouver pliée en deux, face contre terre.

Il faut d'abord savoir que personne ne porte de gants blancs dans un Roast et tout le monde est bien conscient qu'il n'y a pas de véritable animosité entre personne : juste un amour vitriolique. Mona de Grenoble, maître de cérémonie, a attaqué la première. Elle a certainement donné le ton à la soirée, écorchant tous les panélistes de ses crocs acérés. Comme bien d'autres au fil de la soirée, la drag queen a taquiné Marie-Mai sur sa musique, bien sûr, mais aussi sur ses amours et ses chirurgies esthétiques. En début de seconde partie, elle a aussi abordé une autre thématique très populaire en cette soirée d'hommage inversé, soit ses looks audacieux et son côté « rock » et rebelle contestable.

Sinem Kara a été la première humoriste invitée à s'installer derrière le lutrin. Celle-ci s'est intéressée aux significations des tatouages de Marie-Mai, qui, eux aussi, auront fait beaucoup jaser tout au long du bien-cuit. En rapport à un signe chinois dessiné derrière son cou, Sinem a lancé : « J'ai demandé à une amie chinoise ce que ça voulait dire. Ça veut dire : appropriation culturelle ». Les étoiles sur ses bras, le tribal dans son dos et même le dragon à l'intérieur de sa cuisse ont été analysés par l'oeil aiguisé de la jeune femme.

Anne-Marie Withenshaw a ensuite décortiqué la carrière musicale de Marie-Mai, à la manière de Taylor Swift, en « eras » : l'ère émo, l'ère rock, l'ère country et l'ère télé. P-O Forget, particulièrement à l'aise dans ce contexte décapant, a parlé de l'impact des chansons de l'autrice-compositrice-interprète et de sa longévité dans le milieu artistique. Annie Brocoli est ensuite arrivée en surprise, en venant dénoncer le fait que la chanteuse lui ait « volé » ses fans... et ses looks.

Marie-Mai a ensuite roasté les premiers assaillants, prouvant dès lors son sens de l'humour, son timing comique aiguisé et son irrévérence. La diva de Boucherville avait sorti ses cornes et a brillamment retourné les claques qui lui avaient été infligées. Elle a notamment décrit Mona de Grenoble comme « Madame Patate qui a pogné la mycose des ongles dans face ».