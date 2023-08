Michel Courtemanche casse la baraque à ComediHa!

Dimanche, c'était Michel Courtemanche qui animait le dernier gala ComediHa! de l'édition 2023.

En pleine forme, l'humoriste a proposé quatre numéros très drôles et plutôt exigeants techniquement. Il est d'abord débarqué sur scène en jogging disant qu'il n'avait rien préparé pour son gala et qu'il se tournait donc vers l'intelligence artificielle pour faire le boulot à sa place. Comme un code d'erreur s'est affiché à l'écran d'entrée de jeu, il a fait appel à un spécialiste : Synvain rénove. Après quelques tentatives peu fructueuses, Michel Courtemanche et son complice ont réussi à régler le problème informatique et la soirée a été lancée, en grand cette fois.

À la fin de la première partie, il a fait un sketch avec le magicien Alain Choquette, devenant son assistant le temps d'un tour. Il a ainsi dévoilé aux spectateurs l'envers du décor, puis, pour l'ouverture de la seconde moitié, il devait désamorcer une bombe avec l'aide d'un démineur en vidéoconférence. Julie Ringuette et Luc Senay jouaient des policiers. Puis, à la toute fin, l'animateur et son ami Claude Legault ont proposé un bulletin de nouvelles macabres. C'était grinçant à souhait et ça se terminait dans le sang!

Comme ce fut souvent le cas cette année dans les galas ComediHa!, plusieurs générations d'humoristes se sont croisés sur la scène. Du côté de la relève, on avait Alexandre Bisaillon, qui a raconté une formidable anecdote de bateau, Colin Boudrias, qui a parlé de son approche du bonheur, Christophe Dupéré, qui a abordé son rôle de parrain puis David Beaucage, notre coup de coeur de la soirée, qui a exposé sa vision du showbizz québécois avec des graphiques et des diagrammes.

Sur le banc des vétérans, il y avait Martin Petit, Mario Jean et Réal Béland en duo avec le comédien Didier Lucien. Les deux hommes se chicanaient à savoir qui interprèterait le gros et le petit dans un hommage à Laurel et Hardy que nous n'avons, finalement, jamais vu. C'était cocasse et, surtout, différent. En remplacement de Marc Dupré, Mariana Mazza est venue jouer un extrait de son spectacle « Impolie » au public de ComediHa! Ce numéro ne passera jamais à la télé tant il est vulgaire, mais ô que c'était efficace! La foule était en délire lorsqu'elle est sortie de scène, triomphante.

Même s'il a eu du mal avec ses présentations - « les mots se mélangent dans ma tête », a-t-il lancé en faisant ses grimaces habituelles -, Michel Courtemanche a proposé un gala bien balancé, souvent audacieux, qui a su convaincre plusieurs générations grâce à des propos et des visions diversifiés. Une belle réussite.

Les galas ComediHa! seront présentés sur les ondes d'ICI Télé cet automne.