Martin Vachon se venge du joueur de tours Pierre Hébert

Pierre Hébert et Martin Vachon sont des amis de longue date.

À plusieurs occasions, Pierre, un grand joueur de tours, a fait des coups pendables à son grand complice.

Par exemple, il a recouvert sa voiture de papiers d'emballage et l'a remplie de petites boules de styromousse. Celles-ci se sont engouffrées jusque dans la ventilation et Martin n'est pas arrivé à s'en débarrasser complètement avant un an.

Puis, Pierre avait fait amener des animaux vivants dans la cour de Martin afin de recréer la crèche à Noël. Encore là, il y a eu des excréments d'animaux sur son terrain pendant plusieurs jours.

Afin de se venger de tous les coups que son ami Pierre lui a faits au fil des ans, pendant que celui-ci était à Québec pour le tournage de son Grand Bien-Cuit ComediHa!, Martin a loué une machine à mousse et a recouvert sa cour arrière, à Candiac, de savon.

Sur la scène du Grand Théâtre, Martin paraissait extrêmement fier de présenter une vidéo des dégâts au fêté de la soirée.

Comme il fallait s'y attendre, Pierre Hébert n'a pas été épargné par ses amis à son Grand Bien-Cuit ComediHa!, au contraire, notamment par l'animatrice de la soirée, la formidable Christine Morency. Lisez notre compte rendu de cette soirée mémorable ici.

À noter que le Grand Bien-Cuit de Pierre Hébert sera disponible sur la plateforme VRAI en décembre prochain.