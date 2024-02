Marc Dupré fait un retour à l'humour avec ComediHa!

Ce mardi, les organisateurs du ComediHa! dévoilaient la liste des animateurs des galas de l'édition 2020, en direct du Monument national à Montréal. Au programme, on note la présence d'humoristes chouchous de même que plusieurs recrues.

Du côté des vétérans, Fabien Cloutier revient pour une troisième année consécutive aux commandes de son gala. P-A Méthot et Véronique Claveau seront aussi au rendez-vous. Jean-Michel Anctil, qui a annoncé récemment qu'il arrêtait les tournées de spectacle d'humour, sera aussi à la barre d'un gala, en tandem avec Claveau.

Pour ce qui est des nouveaux venus, on note Jérémy Demay et Cathy Gauthier, qui était d'ailleurs en pause depuis la naissance de sa petite fille. On nous annonce aussi que l'auteur-compositeur-interprète et humoriste Marc Dupré, depuis longtemps absent de la scène humoristique, sera de retour à ses anciennes amours, lui qui était reconnu pour ses imitations sans pareil! Parions que cet événement sera particulièrement populaire!

Concernant Marc Dupré, nous avons aussi appris la semaine dernière qu'il fera partie de la distribution de la troisième saison d'une populaire série de TVA. Les fans du chanteur, qui lancera un nouvel album le 29 novembre prochain, pourront donc le voir dans plusieurs projets très différents en 2020.

Voici l'horaire complet des Galas ComediHa! :

P-A Méthot : jeudi 13 août

Jérémy Demay : vendredi 14 août

Cathy Gauthier : samedi 15 août

Marc Dupré : jeudi 20 août

Fabien Cloutier : vendredi 21 août

Jean-Michel Anctil et Véronique Claveau : samedi 22 août

Les billets sont en vente dès maintenant sur le site du ComediHa!.

Voyez nos photos du dévoilement ci-dessous.