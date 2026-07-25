Les fous rires de Marthe Laverdière et Philippe Laprise charment le public de Juste pour rire

Même si d'emblée le duo nous paraissait un peu inusité, force est de constater que de réunir l'horticultrice de la Beauce et l'humoriste de Jonquière était une idée brillante. Impossible de résister à leurs fous rires complices! Dans leur court numéro d'ouverture, Marthe a décrié le manque de classe du look de gala de son collègue, ce qui a amené celui-ci à expliquer à sa coanimatrice élégante que le boa à plumes n'était pas nécessaire. Ainsi, Marthe a appelé son fidèle Minou pour qu'il lui apporte sa classique casquette rose, qu'elle a rapidement vissé sur sa tête, avant de se lancer dans une anecdote sur une soirée où elle a dû enfiler une tenue un peu plus raffinée.

Après les amies Liliane Blanco-Binette et Coco Belliveau , c'était au tour d'un autre duo, celui formé de Marthe Laverdière et Philippe Laprise , d'animer un gala Juste pour rire à Québec.

Philippe Laprise a aussi livré un numéro en solo, lui, lors de la deuxième partie du spectacle. Il a raconté un évènement survenu lors du tournage de Sortez-moi d'ici, impliquant un serpent. Ensemble, les animateurs ont aussi fait deux sketchs. Le premier était une conférence horticole sur la pollinisation dans laquelle Phil était déguisé en fleur mâle et l'apathique Carole en fleur femelle. « Tu as l'air d'un croisement entre Annie Brocoli et Angine de Poitrine », dira Silvi Tourigny, du costume de son collègue à pétales. Puis, à la toute fin du spectacle, Marthe offrira un massage à son coanimateur. Une scène vaudevillesque aussi absurde que désopilante.

Parmi les invités marquants de la soirée, on note Cathleen Rouleau qui, déguisée en petit garçon (Stuart Cantin-Beauséjour) avec un capuchon sur la tête et de grosses lunettes rondes, a fait un exposé oral décalé sur la ouananiche, Dominic & Martin qui ont proposé - comme eux seuls savent le faire - un dérapage contrôlé de huit minutes sur les affaires bizarres et croyances stupides, ainsi que Jey Fournier, qui a su interagir avec la foule de façon exceptionnelle. Généralement, les humoristes ne se permettent pas d'échanger avec les spectateurs lors d'une émission filmée pour la télévision, mais l'audace de Jey a certainement été payante cette fois.

L'habile Mélanie Couture, qui a exposé les nombreuses raisons pour lesquelles elle était épuisée, a aussi su charmer le public du Palais Montcalm, tout comme Thomas Bédard, avec son timing comique irréprochable et ses sujets rassembleurs. Ouellet, Nic Audet et Sam Vigneault n'ont pas livré de mauvaises performances non plus, mais leurs numéros ont été un peu moins mémorables que ceux de leurs acolytes.

Somme toute, Marthe Laverdière et Philippe Laprise ont définitivement été les étoiles de leur gala. Leur synergie et leur bienveillance ont fait de cette soirée d'humour une réussite.