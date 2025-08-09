Juste pour rire : Matthieu Pepper et ses amis offrent un gala de stand-up impeccable

Bien que Matthieu Pepper ne fasse plus partie de la relève, il a choisi de s'entourer d'amis humoristes issus de la nouvelle génération pour son premier gala Juste pour rire. Il a ainsi permis à bien des spectateurs de découvrir les prochaines vedettes de l'humour au Québec. Parce que oui, certains d'entre eux - dont beaucoup sont déjà connus sur les réseaux sociaux - ont un brillant avenir devant eux.

Parmi ceux qui ont réussi à frapper un coup de circuit vendredi soir au Grand Théâtre de Québec, on note Charles Brunet, qui se décrit comme « un jeune montréalais qui achète des lattés à 14,50 $ » et qui propose un delivery à rendre jaloux Martin Matte. L'attachante Douaa Kachache et le charismatique Mibenson Sylvain ont aussi démontré un contrôle épatant et une écriture prometteuse. Alexandre Bisaillon a su, pour sa part, démontrer l'originalité de sa plume, alors que Magali Saint-Vincent a épaté par son aisance irréprochable.

Puis, P-O Forget et Christophe Dupéré, déjà un peu plus connu du grand public, ont aussi su charmer les spectateurs avec leurs anecdotes rassembleuses et bien construites. Laurent Paquin et Louis T., qui ont beaucoup plus d'expérience derrière la cravate, ont proposé des valeurs sûres, parlant notamment de la portée des mots et de leurs prononciations, puis de l'ouverture d'esprit des millénariaux.

Pour plusieurs, la surprise de la soirée a été Gaston Entérite, un homme de 84 ans (!!!) qui a croisé le chemin de Matthieu Pepper alors qu'il s'était présenté au Gong Show, un spectacle dans lequel des humoristes en devenir ont la chance de dévoiler quelques minutes de matériel original. S'inspirant des Roméo Pérusse et Gilles Latulippe de ce monde, le vieil humoriste proposait des one-liners sur les belles-mères, notamment. Pour notre part, on oscillait entre rire et malaise...

J'ai cherché pendant 10 ans l'assassin de ma belle-mère. Pas un seul à accepter le contrat. - Gaston Entérite

L'animateur n'a pas déçu non plus lors de cette soirée dédiée au stand-up. D'ailleurs, dans une vidéo présentée en ouverture, Matthieu visitait le « temple des humoristes » où un Stéphane Fallu l'attendait en tant que grand maître. Matthieu lui parlait de son projet de faire un gala Juste pour rire plus conventionnel et le grand manitou remettait en doute ses intentions. Un numéro d'ouverture sans danse, sans feu et sans Mitsou est-il seulement acceptable pour l'industrie?

N'écoutant que son instinct, Pepper a proposé des textes intelligents dans la plus pure tradition du stand-up. Il a abordé des sujets conventionnels, comme la mode ou les rêves, mais sa vision pertinente et son style maîtrisé en ont fait des numéros mémorables.

Le Gala Juste pour Rire se déroule dans la vieille-capitale jusqu'au 23 août.