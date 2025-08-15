Billy Tellier et Tommy Néron proposent un gala Juste pour rire d'une redoutable efficacité

Cette année, Juste pour rire avait décidé de jumeler une recrue et un habitué de la scène, Tommy Néron et Billy Tellier, pour coanimer un de ses galas.

Les deux humoristes ont su jouer avec la carte de la différences d'âge afin de proposer des numéros créatifs et audacieux. Tommy, bien connu sur les réseaux sociaux, a notamment tenté de faire comprendre à Billy les trends du moment, puis il a avoué à son nouveau collègue qu'il vivait une relation amoureuse avec la mère de celui-ci, de 45 ans son aînée.

« J'aime ça les femmes mûres », dira Tommy à Billy.

« Mûre, mûre, elle est sur le bord d'être un pain aux bananes! », répondra le fils ingrat.

Les deux animateurs ont aussi eu droit à d'illustres collaborateurs pour certaines de leurs apparitions. Le groupe 2Frères est notamment venu interpréter une chanson sur les régions alors que Dominic et Martin les ont conseillé pour le futur de leur duo.

D'ailleurs, ce ne sont pas les seuls duos à avoir fouler les planches puisque Claude Legault et sa conjointe Gaële ont proposé un numéro musical. Ils ont incarné des chanteurs, lui Québécois, elle Française (Les Paris pâtés), qui se courtisent en pleine représentation.

Le gala a été marqué par des performances particulièrement remarquables des humoristes de la relève. Notre coup de coeur ultime revient à Louis-Girard Bock et ses « blagues courtes » qui atteignaient leur cible à tout coup.

Mon père surnomme ma mère le triangle des Bermudes parce qu'à travers leur divorce, il a perdu son bateau.

Jay Laliberté, de son côté, a réussi l'exploit de faire un excellent numéro de huit minutes sur du jambon. Josiane Aubuchon a accompli une prouesse semblable en parlant de son magasinage de bermudas chez Reitmans, alors qu'Anthony Courcy a proposé un univers complètement décalé. Bien que son style très original s'avère prometteur pour la suite de sa carrière, il n'a pas réussi à convaincre la foule, qui lui a présenté les acclamations les plus timides de la soirée.

Simon Boisvert et Érika Suarez ont, eux, proposé des cartes de visite convaincantes. Ceux qui ne les connaissaient pas n'ont pu que tomber sous le charme de leur aisance à tout casser et leurs thématiques rassembleuses.

Du côté des plus invités expérimentés, Maxim Martin a abordé, avec le mordant qu'on lui connaît, son diagnostique de TDAH et d'apnée du sommeil alors que P-A Méthot a parlé de son aversion pour les mariages et tout ce qui les entoure : repas, photos, cortège et lp'tit train.

Les galas Juste pour rire 2025 seront présentés à ICI Télé au cours des prochains mois.