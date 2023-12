Le monde de l’humour s’apprête à accueillir Les EXséparables, mettant en vedette Patricia Paquin et Mathieu Gratton. Dans une expérience scénique qui promet d’être encore plus incisive, le duo (de véritables ex-conjoints) offrira une rétrospective comique des 15 dernières années. Ils aborderont des thèmes tels que la conciliation travail-famille, la communauté LGBTQ+, la haine sur les réseaux sociaux et toucheront aussi des sujets sensibles, comme la réalité d’avoir un enfant dans la quarantaine avancée.

Patricia Paquin, pleine d’autodérision, partage son enthousiasme pour cette tournée en disant dans le communiqué destiné aux médias : « L’être humain répète souvent les mêmes erreurs et je ne fais pas exception, je repars en tournée avec mon ex. Je suis contente de remonter sur scène, mais je me sens un peu coupable pour la planète, car c’est certain que je ne vais pas covoiturer avec lui ». Une perspective humoristique qui promet des moments mémorables.

D’un autre côté, Mathieu Gratton exprime une motivation attendrissante en déclarant, dans son communiqué de presse : « Si j’ai accepté de repartir en tournée avec mon ex, c’est avec l’espoir d’avoir le temps de qualité avec elle que je n’ai pas eu pendant qu’on était un couple. C’est aussi ma façon de devenir aidant naturel ».

Le spectacle, écrit par Mathieu Gratton, supervisé par Patricia Paquin, et mis en scène par Joël Legendre (qui avait également orchestré Les Ex), promet d’apporter une bouffée d’air frais au public. Entre humour, monologues, chansons et moments touchants, Les EXséparables promettent de captiver les spectateurs avec une complicité qui a déjà fait ses preuves.

Pour les amateurs de rires et d’authenticité, la tournée débutera en rodage le 1er mai 2024 au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean à Saint-Jean-sur-Richelieu, pour se poursuivre dans plusieurs villes du Québec jusqu’à la première médiatique au Théâtre Saint-Denis de Montréal, le 26 septembre 2024.

Les billets seront disponibles à partir du vendredi 8 décembre à 10 h sur lesexseparables.com. Pour tous les détails, rendez-vous sur le site web, ici.