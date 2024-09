Six enfants de 12 ans, trois filles et trois garçons, vivent dans le même quartier de Montréal et fréquentent la même école. Chaque épisode traite d'une période de l'apprentissage social des enfants, avec son lot de folie, de tendresse, d'humour et de sérieux, de manière à révéler la personnalité propre de chacun.