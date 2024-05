Yvon Deschamps - Intemporel

Benoit Brière invite les spectateurs à voyager dans l'œuvre musicale et humoristique d'Yvon Deschamos. Plus d'une dizaine d'artistes ont accepte de relever le défi d'interpreter quelques-uns des monologues et des chansons intemporels d'Yvon Deschamps.

L'œuvre d'Yvon Deschamos est comme une bonne pièce de théâtre ou un classique de la musique. On ne se lasse pas de réentendre ces textes percutants, touchants, qui ont une portée sociale et qui font rire et réfléchir à la fois. Peu importe l'année lors de laquelle ils ont été écrits. les textes présentés ont traversé le temps. ils sont toujours d'actualité en pertinents. Ils sont tout simplement... intemporels.

Un spectacle unique avec la participation de Benoît Brière à l'animation, Martin Matte, Lise Dion, Laurent Paquin, Stéphane Rousseau, Pierre-Yves Roy Desmarais, Maude Landry, Judi Richards, Annie et Karine Deschamps et... Robert Charlebois.