Y'a pas de problème

La vie d'un groupe de routiers québécois et particulièrement l'un d'eux, Hervé Brunelle. Son épouse Sophie voit à la bonne marche de sa maisonnée et s'occupe aussi de régler les problèmes des autres, surtout ceux de sa soeur Charmaine. Leurs trois enfants arrivent à l'âge adulte. Hervé, son assistant Charley et ses amis routiers ont l'habitude de toujours se retrouver au même restaurant que dirige avec entrain Justine Demers. Ces joyeux drilles aiment autant se rendre service que se jouer des tours. Les occasions ne manquent pas sur la route.