Y'a du monde à messe des Fêtes 2023

On célèbre Noël en musique avec France D'Amour et Justin Legacy pour ouvrir l'émission. Autour de la table, on discute avec la grande et toujours aussi inspirante Janette Bertrand. François Morency et Pascal Morrissette développent une belle complicité sous nos yeux et impossible de ne pas taper du pied en écoutant Yaëlle Azoulay. On se laisse également émouvoir avec la lettre de Noël de Vincent Vallières, et Mélissa Bédard fait lever le plafond de l'église pour clore ce magnifique réveillon de Noël.