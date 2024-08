Informations supplémentaires

Célébrer le temps des Fêtes en compagnie de Christian et de ses invités est maintenant devenu un incontournable. On vous propose cette année encore des échanges et des sujets tout aussi pertinents et intéressants dans une ambiance de plaisir et d’émotions. La musique sera bien sûr au rendez-vous avec des prestations étonnantes ponctuées par les magnifiques voix de la chorale maison. Une soirée que vous ne voulez pas manquer!