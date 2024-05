Chantal et Jean-Pierre Duhaime forment un couple de jeunes mariés. Elle travaille dans une boutique d'artisanat, propriété de son amie Johanne Rioux, et lui occupe un poste chez Bell. Ils reçoivent en héritage une belle maison de campagne, qu'ils n'ont hélas pas les moyens d'entretenir seuls. Ils s'entendent avec un couple d'amis pour partager les lieux, et donc les frais et le travail. Mais un cultivateur de leurs voisins, et proche ami du défunt grand-père, considère un peu cette maison comme la sienne et veut continuer d'en profiter, ce qui provoque quelques malentendus. Parmi les voisins, il y a aussi Alphonse Brochu, cultivateur également et homme à tout faire, qui rend souvent service au couple.