Web thérapie

Florence Champagne, une femme d'affaires vaniteuse ayant quitté le monde des finances de façon précipitée, décide subitement de devenir thérapeute. Sans aucune formation et ayant probablement besoin elle-même de thérapie, elle s'improvise docteure Champagne et propose à ses patients des séances vidéos de trois minutes. Étant très douée dans l'art de convaincre, Florence profite de la naïveté de sa clientèle, la rendant même accro à ses précieux conseils. Il faut dire que Florence ne l'a pas facile avec son entourage: son mari Édouard est un aspirant politicien ultra conservateur qui a un gros squelette dans le placard; sa mère Marie-Reine est une flamboyante millionnaire bobo qui n'éprouve que du dédain pour sa fille; et son assistant Jérôme présente tous les traits d'un téteux sérieusement dysfonctionnel. D'après l'oeuvre de Lisa Kudrow.