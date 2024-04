Virginie (enfants)

Virginie est installée dans la maison du grand-père Cailloux, où elle passe l'hiver. Chantale, une petite amie âgée d'une douzaine d'années, a conçu et fabriqué le vivarium, sorte de cages où on reconstitue le milieu naturel des petits animaux, où sa camarade a élu domicile. Bien entendu, le grand-père Cailloux rend visite aux deux copines de temps à autre, question de manifester ses talents de conteur. Car le premier objectif de Virginie est d'entraîner le téléspectateur dans le monde infini de l'imaginaire. Ce voyage se fera par le moyen de récits, contes et histoires, illustrés par des dessins mobiles.