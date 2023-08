V.I.P. (Vedettes Importantes ou Paspantoute)

V.I.P. est une émission de télévision québécoise qui a été créée en tant que parodie des magazines artistiques télévisuels tels que Flash et Star Système. Malgré son caractère parodique, l'émission présentait des nouvelles véridiques, mais décortiquées pour être vues sous un angle différent. L'objectif de V.I.P. était de se démarquer du style promotionnel des autres magazines artistiques en exposant la vérité sur le milieu du show-business québécois. L'émission couvrait non seulement les conférences de presse, mais aussi les évènements et les personnalités qui étaient peu ou pas couverts par les autres médias2.