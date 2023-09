Vice caché

Les résidents du Croissant des Gémeaux, un magnifique cul-de-sac où toits cathédrales, colonnes, piscines creusées et voitures luxueuses sont à l'honneur, ont en apparence tout pour être heureux. Mais derrière leurs belles façades, ceux-ci vivent des drames, cachent de lourds secrets et camouflent bien des failles. L'argent ne fait pas le bonheur et peut encore moins panser le mal de vivre qui hante nos personnages. Infidélité, jalousie, manipulation et mensonge ne sont que quelques-uns de leurs travers.