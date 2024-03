Daphnée Roussel est dans le coma depuis trois mois à la suite d’une chute du toit du centre de skateboard Dédales. Sa meilleure amie Jennifer se demande s’il s’agit vraiment d’une tentative de suicide. La proposition d’Adrien, le frère de Daphnée, de la débrancher crée une onde de choc dans la famille. Son insistance à convaincre Diana et Gilles, ses parents, ainsi que Maya, sa sœur, soulève des doutes sur la pureté de ses intentions. L’ex-conjoint de Daphnée, Laurent, ne semble pas non plus au-dessus de tout soupçon. Dans l'entourage de Daphnée, les secrets sont nombreux...