Une voix en or

Marion Courbet, 18 ans, vit dans un petit village d'Ardèche et rêve de faire carrière dans la chanson. La rencontre de Louise Dawson, une célèbre chanteuse internationale en repos dans la région, sera pour la petite Marion déterminante. Elle décide de tenter sa chance et monte à Paris avec Karim, un jeune et beau guitariste qui lui propose l'aventure et la liberté. Mais Marion apprend vite que l'amour et l'enthousiasme de leur jeunesse ne peuvent pas ouvrir toutes les portes. Abandonnée par Karim, démunie, elle fait bientôt face à un mur. Et c'est Louise Dawson qui viendra à son secours en lui faisant une proposition inespérée: elle sera choriste dans sa tournée canadienne.