Une faim de loup

Marie, fille unique de 10 ans, reçoit beaucoup d'attention de ses parents et de leurs amis. Elle éprouve toutefois des difficultés à se retrouver parmi d'autres enfants à l'école. Elle se réfugie donc souvent dans sa chambre et c'est là qu'elle parvient à exprimer ses émotions et à résoudre certains problèmes. C'est dans une forêt imaginée par Marie que celle-ci fait la connaissance de Simon-le-loup, de Bernard-le-renard, d'Augustin-l'arbrisseau et de plusieurs autres personnages. Ensemble, ils apprennent à se connaître, à partager leurs joies et leurs peines, et à s'ouvrir sur des sujets très personnels.