Émilie et Cliff s'apprêtent à découvrir les animaux sauvages de Yellowstone! La veille du départ, Buddy, l'ours noir à trois pattes, tombe gravement malade. Clifford et Émilie prennent soin de leur plus vieux pensionnaire, Lloyd et Alice explorent les paysages grandioses à dos de cheval et observent bisons, loups et bien d'autres animaux sauvages pour en apprendre plus sur ces espèces qu'ils hébergent au zoo.