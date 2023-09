Michel, qui avait pris le large avec une autre femme, revient au bercail après trois mois pour tenter de reconquérir sa femme. L'infidèle repenti espère également retrouver sa place à la quincaillerie et dans le duplex qu'il partage avec Luce. On peut se douter que son projet un peu candide de réconciliation ne se réalisera pas tout à fait comme il le souhaitait. Malgré le fossé qui les sépare, Luce et Michel s'entendent sur une chose : ils doivent viser le bonheur de leur fille Léa.