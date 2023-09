Un homme au foyer

Jérôme Beaudoin est rédacteur en chef à L'Opinion. Sa femme, Françoise Rousseau, vient d'être nommée juge à la Cour supérieure. Lorsqu'il apprend que son beau-père a acheté le quotidien qui l'emploie, il remet sa démission car il ne partage pas les idées de M. Rousseau et veut éviter les conflits. Il entreprend d'écrire un livre à la maison. Cette nouvelle situation l'amène à assumer les tâches ménagères et à côtoyer davantage ses quatre enfants. Voilà Jérôme partagé entre l'écriture, les petits drames de chacun et les tâches domestiques. Confrontée au renversement des rôles traditionnels, la famille Beaudoin se retrouve dans des situations mouvementées et souvent cocasses.