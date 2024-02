Un amour de quartier

Alice, une sexagénaire, veut retrouver son indépendance. Elle quitte son centre d'accueil et déménage en face d'un parc, au coeur de Montréal. S'intégrant à la vie du quartier, elle s'efforce de se rendre utile et trouve une nouvelle source d'énergie et de satisfaction dans les nouveaux amis qu'elle se fait: Cybèle, une chanteuse de rock; Ernest, son propriétaire, un grincheux au coeur tendre; Lucien, le préposé à l'entretien du parc, qui aime rendre service; Antoine, qui aime faire voler des avions; Désiré, le Français rêveur et nostalgique qui souffre d'une vieille blessure d'amour; et enfin Speedy, l'ancien champion cycliste, maintenant clochard protégé du parc. Généreuse et sage, Alice aide ces solitaires, isolés dans leur univers, à redécouvrir les autres et à les aimer.