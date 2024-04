Né en Iran, Mani a grandi à Paris, à Toronto et à Ottawa pour finalement atterrir à Montréal. Face à la multiplicité de ses identités et de ses appartenances, il interroge ses origines. Qu’est-ce que ça signifie être né quelque part? Sommes-nous ce que nous disons et faisons ou ce que les autres projettent en nous? Avec humour et dérision, il questionne ce qui reste d’iranien en lui pour mieux explorer la diversité et la complexité de ce qui nous construit tous et chacun. Mise en scène de Mani Soleymanlou et Alice Ronfard.