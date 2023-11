Trouver le Nord présente la vie fascinante que s'est construite un aventurier et sa famille à Iqaluit. Benoît Havard et ses amis ont choisi une manière de vivre plus simplement, de se rapprocher de l'essentiel. Sur fond de paysages uniques, de températures extrêmes et de sorties en chiens de traîneau, suivez une communauté tissée serrée qui surmonte les défis de vivre dans le Grand Nord.