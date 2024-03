Trois petits tours...

Triptyque dont l'action se déroule au même moment et au même endroit, soit au cabaret de second ordre appelé le Coconut Inn. Berthe, histoire de la caissière de l'établissement, environ 40 ans, qui se réfugie dans le rêve pour oublier sa vie ratée. Johnny Mangano and his Astonishing Dogs, histoire d'un couple de dompteurs de chiens savants dont l'existence n'est pas plus reluisante que celle de la caissière. Gloria Star, une fabricante de vedettes, agent de l'effeuilleuse Gloria Star, qui croit pouvoir offrir la gloire.