Traquenards: La source du mal

Deux étudiantes en sciences sont invitées à séjourner sur l'île habitée par le baron et la baronne de Vinken. Sur l'île, tout semble bizarre: l'habillement des gens, une fontaine d'où jaillit une petite source qui porte une inscription à la mémoire de la petite Lucy, disparue il y a plus de 40 ans. Les deux filles réalisent alors que les habitants puisent à cette source, qui semble se tarir, une jeunesse perpétuelle. La baronne, qui pratique l'alchimie, a obtenu cette jeunesse en sacrifiant Lucy et veut répéter le sacrifice. Comprenant le but de leur séjour, les étudiantes s'enfuient avec un échantillon de la source miraculeuse qu'elles ne pourront, malheureusement, soumettre à l'analyse scientifique.