Traboulidon

Bulle, 12 ans, mord dans la vie à belles dents. Sa soif d'apprendre est immense, elle est délurée et n'hésite jamais à remettre en cause les conventions de toutes sortes. Pour sa part, Filo, qui pourrait être son père, a eu une éducation très stricte. On le trouve sympathique mais on ne prend guère au sérieux ses raisonnements farfelus. Puis il y a Nespa, le conformiste, qui se soumet à toutes les règles les yeux fermés. C'est un anxieux, rongé par l'ennui et la peur. D'autres personnages ou des marionnettes se joignent à l'occasion à l'univers fantaisiste des trois compères, qui se déplacent d'une région à l'autre grâce à leur trabouliseur.