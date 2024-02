Franco-Ontarienne de 42 ans, Beth est divorcée et mère de deux ados, Jonathan et Chloé. Sébastien est un musicien et paysagiste québécois de 25 ans. Ils s'aiment, ils attendent un enfant et se marient sans tenir compte des récriminations de la famille de Beth, particulièrement de sa mère Nadine, de sa soeur Geneviève, et de son ex, Rodrigue, qui espère encore pouvoir la reconquérir. L'attachement quasi inébranlable entre Beth et Sébastien, ainsi que leur refus de laisser leur différence d'âge, leurs origines distinctes ou leur entourage pas banal du tout compromettre leur commune destinée s'avèrent des plus réjouissants.