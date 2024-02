Toc toc toc rappelle ces univers enchanteurs que les enfants inventent et peuplent d’amis imaginaires... et de surprises! Les aventures ont pour point de départ un village où vivent des habitants pittoresques: Azim, le boulanger-maraîcher; Babiouche, la couturière-cordonnière-infirmière; Musette, l’artisane-musicienne, et Rabou, le sympathique bricoleur-recycleur-patenteux. Ils doivent tous composer avec monsieur Craquepoutte, le chef de gare un peu zinzin et embêtant. Au cœur de la place se trouve une tour géante dans laquelle va et vient le Magli, curieux wagon-fusée qui permet aux villageois de se déplacer instantanément. De plus, ici et là dans le village surgissent des portes mystères par lesquelles on peut voyager aux quatre coins du monde, et Youï, Alia et leurs amis ne s’en privent pas!