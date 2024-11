Un feu de forêt activé par un vent violent se déclare dans un petit village minier en Ontario. L'ingénieur en chef de la Lexton Mining, Don Harper, décide un peu tard de faire évacuer les 600 femmes et enfants de la localité. Les sentiments divers des villageois, menacés de la destruction la plus effroyable, s'expriment sans réticence et parfois jusqu'à la violence: amour et haine, sacrifice et vengeance, désespoir ou foi religieuse inébranlable. Traduction et adaptation de Berthe Lavoie.