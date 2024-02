L’histoire du voyage semé d’obstacles du détenu et criminel de carrière Alain Bergeron, dont l’identité s’est forgée au cours des années en adhérant au mode de vie et à la loi du milieu. C’est son odyssée personnelle qui mène à une inéluctable confrontation avec cette part de lui-même qu’il ne veut pas reconnaître… sa fêlure. Temps dur, c’est aussi une enquête menée par Franco Castigliani, un jeune détective déterminé, pour résoudre l’énigme d’un crime commis contre un membre du personnel du pénitencier: un crime dont les répercussions bouleversent la vie, autant «à l’extérieur» qu’au pénitencier. Temps dur expose les forces en jeu non seulement dans le contexte d’un pénitencier, mais dans notre société. Cette histoire nous fait partager à la fois un drame humain et un suspense de tous les instants.