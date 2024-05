Évocation du drame d'un siècle, un siècle ou l'homme, entraîné dans un devenir implacable, abandonne toute générosité et se prête à n'importe quelle machination, pourvu qu'il sauvegarde sa propre personne; évocation d'un monde où il ne faut rien de moins que le sang répandu, signe extérieur d'un crime, pour amener l'angoisse et la mauvaise conscience et où, pourtant, le pardon peut ouvrir la voie à la liberté.