«Tag» Eduardo Lasquez, jeune délinquant de 17 ans qui se moque de l'avenir, dirige un gang de rue, les Perros Locos (en français, les chiens fous), qui se spécialise dans les vols de dépanneurs. Mélanie, mère monoparentale et amie de Tag, est en pleine rechute. Elle s'éclate avec Stéphanie, l'ex-petite amie de Tag. Son fils de 12 ans, Kevin, porte tout sur ses épaules. Devant la menace, il se réfugie dans un monde imaginaire. Tag et Cédric, alias «Gringo», iront plus loin dans le crime, attirés par Santana, qui flatte leur ego en leur demandant de faire le guet pendant qu'il fait un mauvais coup. Ça va vite déraper...