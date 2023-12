Plus de trente ans après les Jeux olympiques de Barcelone 1992, la nageuse artistique Sylvie Fréchette retourne sur place pour la première fois, médaille d’or en poche. Elle revient à l’endroit où s’est joué un des moments les plus extraordinaires de ces Jeux et des plus exaltants de sa vie, mais dont les souvenirs étaient enfouis au plus profond de sa mémoire.